LE. Mourinho, Amorim e Fonseca na luta

Especial para Paulo Fonseca



Caso acede aos "quartos", que só disputou em 2022/23 ao serviço do campeão nacional Sporting, seu anterior emblema, Ruben Amorim pode defrontar Paulo Fonseca, que viu o Lyon derrotar o FCSB em Bucareste com um "bis" tardio de Malick Fofana, um dia depois de ser suspenso por nove meses pelo Comité Disciplinar da Liga francesa (LPF), após intimidar e encostar a cabeça a um árbitro num encontro do escalão principal doméstico.



Como a punição não foi, para já, alargada pela Federação Francesa de Futebol (FFF) às provas europeias, o técnico esteve no banco na primeira mão, ao contrário de domingo, quando, proibido de frequentar as áreas técnicas e o balneário do Lyon antes, durante e depois dos jogos, e seguiu na bancada a vitória em Nice (2-0), da 25.ª jornada da Ligue 1.



Os "gones" reencontram o FCSB com cinco triunfos em sete encontros sob orientação de Paulo Fonseca, que já atingiu os "quartos" da Liga Europa em 2015/16, pelo Sporting de Braga, e 2020/21, com os italianos da Roma, face às três presenças de José Mourinho - 2002/03, rumo à conquista da então designada Taça UEFA pelo FC Porto, 2016/17, no trajeto vitorioso do Manchester United, e 2022/23, quando foi finalista vencido na Roma.



Os outros portugueses



Vencedor de cinco troféus em nove presenças em decisões de provas europeias, "Mou" enfrenta uma árdua tarefa em Glasgow, onde o Fenerbahçe tenta inverter a eliminatória face ao Rangers, de Rafael Fernandes, que se distanciou com um ‘bis’ de Václav Cerny.



Sem clubes portugueses, a segunda mão dos "oitavos" da Liga Europa contempla ainda a receção aos gregos do Olympiacos, de Costinha, Chiquinho, André Horta, Gelson Martins e do luso-angolano David Carmo, ao bicampeão norueguês Bodo/Glimt, que, mesmo em pré-temporada no seu país, derrotou o detentor da Liga Conferência por expressivos 3-0.



Outra surpresa da semana passada foi o êxito caseiro dos neerlandeses do AZ Alkmaar, de Alexandre Penetra, sobre o Tottenham (1-0), vencedor da segunda prova europeia de clubes em 1971/72 e 1983/84, no formato Taça UEFA, e também em crise em Inglaterra.







A Liga Europa concede a única oportunidade real de conquista de troféus e de acesso às provas europeias de 2025/26 para a equipa de, que é 14.º classificado da Liga inglesa e está arredado das taças nacionais, numa época iniciada com uma derrota no desempate por penáltis perante o rival citadino Manchester City na Supertaça inglesa.Único clube invicto na atual edição da competição, o Manchester United almeja repetir o cetro conquistado em 2016/17 com, mas tem de passar a Real Sociedad, tal como fez nos 16 avos de final de 2020/21 (vitória por 4-0 fora e empate 0-0 em casa).O conjunto de Diogo Dalot e Bruno Fernandes esteve na frente, com um tento de Joshua Zirkzee, mas Mikel Oyarzabal igualou de penálti, após mão na bola do capitão "red devils".