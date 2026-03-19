LE: Nottingham Forest, de Vítor Pereira, apura-se no desempate por penáltis

Depois de ter perdido em casa, por 1-0, o conjunto do treinador português, que tenta evitar a descida em Inglaterra, foi claramente superior na Dinamarca, mas só num desempate de penáltis incaracterístico conseguiu resolver, tendo concretizado os três pontapés de que dispôs, enquanto os nórdicos falharam todos.



O desfecho, justo, apenas pecou por tardio, já que na etapa inicial os britânicos dispuseram de diversas situações para resolver a contenda, valendo aos anfitriões os ferros e o guarda-redes.



Ainda assim, o islandês Elias Olafsson nada pôde fazer para evitar o golo do argentino Nicolas Domínguez, que, aos 40 minutos, sozinho junto à pequena área, cabeceou para inaugurar o marcador.



Aos 52, o capitão Ryan Yates ampliou a vantagem do Forest, mas a eliminatória voltou a ficar igualada pouco depois, aos 69, quando um ressalto de bola caiu na zona de penálti e o croata Martin Erlic reduziu.



No prolongamento, persistiu o 2-1 e tudo ficou resolvido nos penáltis, pelo que o Nottingham Forest será o próximo adversário de FC Porto ou Estugarda, que de defrontam no Estádio do Dragão, após triunfo dos ‘dragões’, por 2-1, na Alemanha.



O Lyon de Paulo Fonseca, em desvantagem numérica desde o minuto 19, foi afastado em casa pelo Celta de Vigo, que ganhou por 2-0 depois do 1-1 na Galiza.



Já o Friburgo goleou o Genk por 5-1 e recuperou claramente a derrota por 1-0 na Bélgica.



Às 20:00 iniciaram-se os desafios Roma-Bolonha, Aston Villa-Lille, Betis-Panathinaikos e FC Porto-Estugarda.



Na quarta-feira, o Sporting de Braga foi a primeira equipa a garantir uma vaga nos 'quartos', ao bater em casa o Ferencváros, por 4-0, invertendo o desaire da primeira mão (2-0).



