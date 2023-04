LE: Roma, de Mourinho, derrotado em casa do Feyenoord

Na reedição da final da Liga Conferência Europa da última temporada, ganha pela Roma, o conjunto de Mourinho, com Rui Patrício na baliza, dispôs de uma grande oportunidade, aos 43 minutos, numa grande penalidade, mas o capitão Lorenzo Pellegrini acertou no poste.



Já na segunda parte em Roterdão, Mats Wiefer deu vantagem aos neerlandeses, aos 53 minutos, com um excelente remate de fora da área, sem hipótese para o guarda-redes português.



A Roma teve uma tarde para esquecer, pois viu Roger Ibañez acertar no poste e perdeu, por lesão, Paulo Dybala, ainda na primeira parte, e Tammy Abraham.



Os romanos têm a hipótese de dar a volta à eliminatória na próxima semana, quando receberem, a 20 de abril, o Feyenoord.



Ainda hoje disputam-se os outros jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, com o Sporting a visitar a Juventus, às 20:00.