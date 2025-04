LE. Ruben Amorim a sonhar em Bilbau

No 14.º lugar do campeonato inglês, naquela que já é a pior temporada dos "red devils" de sempre desde a criação da Premier League, Amorim começa no País Basco a lutar pela continuidade no cargo, já que a Liga Europa, além do troféu, tem o "bónus" mais procurado, que é o acesso à Liga dos Campeões da próxima época.



Com a final da competição a ser jogada no emblemático San Mames, em Bilbau, o Athletic parece ter uma oportunidade única para chegar ao seu primeiro título europeu, algo que ficou perto em 2011/12, precisamente à custa do Manchester United, que eliminou nos oitavos de final, e também do Sporting, nas afastou nas "meias".



Na final dessa edição, em Bucareste, acabou derrotado pelo Atlético de Madrid (3-0).



Missão complicada



Depois do "milagre" frente ao Lyon do compatriota Paulo Fonseca, Ruben Amorim, juntamente com o capitão Bruno Fernandes (Diogo Dalot está lesionado), está agora obrigado a alcançar um bom resultado no País Basco para depois decidir a eliminatória em Old Trafford.



Em teoria, a missão do técnico português parece ser bem complicada, já que o Bilbau está imbatível em casa para a Liga Europa e na Liga espanhola segue no quarto posto, registando uma temporada bem positiva.



Neste momento, entre criticas de uns e apoios de outros, tudo aponta que Amorim terá de imitar José Mourinho em 2017, quando levou o Manchester United à conquista da Liga Europa, para manter o seu posto como técnico do histórico inglês e também para ganhar uma ‘almofada’ maior para 2025/26, caso mesmo assim continue no cargo.