LE: Treinador do Atlético de Madrid diz que Sporting é "muito competitivo"

O argentino perspetivou uma eliminatória “equilibrada”, depois de ter visto os ‘leões’ contra o FC Barcelona, na fase de grupos da Liga dos Campeões, e elogiou o técnico da equipa ‘verde e branca’ e os jogadores mais ofensivos da equipa portuguesa.



“Vimos quando jogou com o FC Barcelona, na Liga dos Campeões, que é uma equipa competitiva, com um treinador muito competitivo e que onde esteve, trabalhou muito bem. Os futebolistas do meio campo para a frente são muito importantes. É óbvio que será uma eliminatória equilibrada”, atirou o técnico dos ‘colchoneros’, em conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo, em casa do Villarreal (17:30), para a 29.ª jornada da Liga espanhola.



O Atlético de Madrid segue no segundo lugar em ‘La Liga’, atrás dos catalães, e tem sofrido com as várias ausências por lesão, com o brasileiro Filipe Luís a juntar-se ao leque de jogadores entregues ao departamento médico, como o guarda-redes esloveno ex-Benfica Jan Oblak, o montenegrino Stefan Savic e o francês Kevin Gameiro.



“As lesões existem sempre e temos de estar preparados para resolver o que possa aparecer, mas não estou preocupado. Tenho um plantel curto, mas importante, e jogaremos com quem estiver disponível”, desvalorizou Simeone.



‘El Cholo’ disse ainda que o lateral brasileiro “já teve duas lesões esta temporada” e que a equipa soube compensá-las da melhor maneira, “mesmo com um jogador sem as características de Filipe Luís, um futebolista extraordinário com bola”, elencando o francês Lucas Hernández como principal alternativa.



A primeira mão do duelo entre Sporting e Atlético Madrid realiza-se a 05 de abril, na capital espanhola, e a segunda a 12 de abril, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Os ‘leões’ procuram chegar pela sexta vez às meias-finais de uma prova europeia, depois de o terem conseguido na Taça das Taças de 1963/64 e 73/74, na Taça UEFA de 1990/91 e 2004/05 e na Liga Europa de 2011/12.



Em 2017/18, O Sporting afastou o Steaua de Bucareste no ‘play-off’ da Liga dos Campeões e foi terceiro no Grupo D da mesma competição, ‘tombando’ para a Liga Europa, prova em que já eliminou o Astana e o Viktoria Plzen.



O sorteio dos ‘quartos’ ditou ainda os embates Leipzig-Marselha, Arsenal-CSKA Moscovo e Lazio-Salzburgo.