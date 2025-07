Leandro Paredes regressa ao Boca Juniors 11 anos depois

“A AS Roma informa ter transferido a título definitivo para o Boca Juniors. O médio argentino vestiu a camisola ‘giallorosso’ em quatro épocas, com 135 jogos e 13 golos. Desejamos-te boa sorte, Leandro!”, escreveu a Roma na sua página oficial.



Leandro Paredes que se iniciou no futebol nos infantis do Boca Juniors regressa assim ao seu clube de formação, com o qual assinou um contrato de três anos, cerca de 11 anos depois de ter começado a aventura europeia no Chievo, em 2014.



O médio, que é campeão mundial com a Argentina, seleção pela qual venceu também duas Copas América, representou, além de Roma e Chievo, o Empoli, o Zenit, o Paris Saint-Germain e a Juventus.



“É incrível. O meu desejo era voltar em boa forma, numa idade em que me sinto bem fisicamente. Amadureci muito e espero estar pronto rapidamente para ajudar”, disse o futebolista já durante a sua apresentação.