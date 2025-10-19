Leão isola Milan no topo

O AC Milan passa para o primeiro lugar, isolado, à sétima jornada, com 16 pontos, mais um ponto do que o trio composto por Inter, Nápoles e Roma.



O campeonato italiano segue bastante intenso, com o Bolonha com 13 pontos, e Juventus e Como com 12.



A jogar em casa, o AC Milan apanhou um 'grande susto', com o golo 'viola' aos 55 minutos, marcado pelo alemão Robin Gosens.



Mas o AC Milan ainda tinha muitos recursos na partida, como o avançado português, em noite inspirada.



Leão, no seu terceiro jogo da época, foi titular e estreou-se a marcar, com um belo golo aos 63 minutos - remate de fora da área, forte e colocado, fora do alcance do experiente David de Gea.



Aos 86 minutos, foi-lhe dada ordem para avançar para a cobrança de uma grande penalidade. Com muita calma, Leão enganou De Gea e assegurou a conquista dos três pontos pela sua equipa.



Mais cedo, a Juventus, também candidata ao título, perdeu por 2-0, com a primeira derrota no campeonato a valer a queda para o sétimo lugar, quando podia estar 'colada' aos primeiros.



O Como venceu, impondo o primeiro desaire ao conjunto de Turim no campeonato, ‘empurrado’ por uma grande exibição do internacional argentino Nico Paz.



O jovem jogador fez a assistência, após um canto, para o primeiro golo, apontado logo aos quatro minutos pelo central alemão Marc Oliver Kempf, e marcou o segundo, aos 79, com um remate de pé esquerdo, depois de fletir da direita para o meio.



Na formação de croata Igor Tudor, que somava três vitórias e três empates, o internacional português Francisco Conceição jogou os 90 minutos, enquanto o ex-portista João Mário começou no banco, sendo lançado aos 83.



Na Sardenha, o Bolonha impôs-se, por 2-0, ao Cagliari, o que lhe permite fechar o top-5 do campeonato.



Emil Holm, aos 31 minutos, e Riccardo Orsolini, aos 80, fizeram os golos bolonheses



O Génova, com Vitinha no onze, empatou sem golos na receção ao Parma. O mesmo resultado verificou-se no final do Atalanta-Lazio, com Nuno Tavares no onze da equipa romana.