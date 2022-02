Leeds anuncia norte-americano Jesse Marsch como substituto de Marcelo Bielsa

O técnico de 48 anos, lê-se em comunicado de Elland Road, vai treinar o emblema inglês até junho de 2025, assumindo já o comando técnico no sábado, contra o Leicester, para o campeonato, assim cumpra os requisitos de entrada e trabalho no país.



“Temos um plano a longo prazo, e acreditamos firmemente que Marsch pode levar o Leeds United ao próximo nível. Estamos entusiasmados quanto ao futuro”, explicou o diretor desportivo, Victor Orta, citado em comunicado.



O clube não perdeu tempo em anunciar que irá homenagear de forma “permanente” Bielsa, que levou o clube de volta à Premier League mas não resistiu aos maus resultados, mas procura agora encaixar um novo técnico “na cultura futebolística” vigente e voltar “a vencer com estilo”.



Os ‘peacocks’ estão no 16.º lugar após quatro derrotas seguidas no campeonato, apenas dois pontos acima da ‘linha de água’. Em 2020/21, acabaram no nono lugar, a três pontos dos lugares europeus.



Marsch, antigo internacional pelos Estados Unidos, começou a carreira de técnico principal em 2012, no Montreal Impact, e passou depois pelo New York Red Bulls, assinando em 2018 com o Leipzig, como adjunto.



No ano seguinte, assinou pelo Salzburgo, com quem se sagrou bicampeão austríaco, e o regresso à Alemanha, agora como treinador principal do Leipzig, não correu bem, sendo despedido em dezembro.



Bielsa chegou ao Leeds em 2018, numa altura em que o clube, outrora um dos grandes nomes do futebol inglês, se encontrava na segunda divisão (Championship) há 14 anos.



O treinador, de 66 anos, "transformou o destino do clube no terreno", escreveu o Leeds, que falhou a subida à 'Premier League' na primeira época, tendo perdido nas eliminatórias de acesso.



Na segunda época do argentino, o Leeds conquistou o campeonato, que terminou com 10 pontos de avanço para o segundo, e subiu diretamente ao campeonato principal, 16 anos depois, o qual terminou na temporada seguinte no nono lugar, com o seu melhor total de pontos desde a época 2000/2001.