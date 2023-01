Leeds contrata Max Wober ao Salzburgo

Apesar de os dois emblemas não terem divulgado os valores envolvidos no negócio, a comunicação social britânica avança que o jogador, de 24 anos, custou cerca de 12 milhões de euros ao Leeds, tendo assinado um vínculo até junho de 2027.No 14.º classificado da Premier League, o defesa vai reencontrar o técnico Jesse Marsch, que já o tinha orientado no Salzburgo em 2019/20 e 2020/21.Formado no Rapid Viena, Wober conta ainda no currículo com passagens pelos neerlandeses do Ajax e pelos espanhóis do Sevilha, além de 13 internacionalizações pela seleção da Áustria.