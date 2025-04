Leeds e Burnley regressam à Premier League

Horas depois da goleada do Leeds na receção ao Stoke City (6-0), o Burnley derrotou em casa o Sheffield United (2-1), terceiro classificado, numa conjugação de resultados que confirmou a promoção simultânea dos ‘peacocks’ e dos ‘clarets’, cujas últimas presenças na Premier League remontam às temporadas 2022/23 e 2023/24, respetivamente.



Com duas jornadas por disputar, Leeds e Burnley permanecem igualados na liderança do Championship e passaram a somar 94 pontos, contra 86 do Sheffield United, que já não pode alcançar as duas posições de subida direta, mas tem o terceiro lugar assegurado e lutará com mais três clubes nos play-offs pela última vaga de acesso à Premier League.



Na temporada passada, o Leeds, campeão inglês em 1968/69, 1973/74 e 1991/92, tinha falhado a promoção ao escalão principal no jogo decisivo dos play-offs, ao perder com o Southampton (1-0), em Wembley, enquanto o Burnley, vencedor em 1920/21 e 1959/60, fechou a Premier League no 19.º e penúltimo lugar e foi despromovido ao Championship.