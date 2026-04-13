Futebol Internacional
Leeds vence em casa do Manchester United
O Manchester United perdeu esta segunda-feira por 1-2 frente ao Leeds United, em Old Trafford. Esta foi a primeira vitória do Leeds no "Teatro dos Sonhos" para a Premier League desde fevereiro de 1981.
O Leeds entrou muito forte e Noah Okafor marcou cedo, aos 5 minutos. Okafor bisou ainda na primeira parte, aos 30 minutos, colocando os visitantes a vencer por 0-2.
A situação complicou-se para a equipa de Michael Carrick aos 56 minutos, quando Lisandro Martínez foi expulso após uma falta imprudente. Mesmo com dez jogadores, o United conseguiu reduzir para 1-2 através de Casemiro aos 69 minutos, mas não foi suficiente para evitar a derrota.
Com este resultado, o Manchester United mantém-se no 3.º lugar da tabela, enquanto o Leeds garante pontos cruciais na luta pela manutenção, ocupando agora a 15.ª posição.
