Leeds vence Norwich rumo aos quartos de final da Taça de Inglaterra

Vencedores da competição futebolística mais antiga do mundo por uma vez, os ‘whites’ impuseram-se na quinta eliminatória com golos de Sean Longstaff (32 minutos), do sueco Gabriel Gudmundsson (43) e do neerlandês Joël Piroe (85), para regressarem aos ‘quartos’ 23 anos depois.



O Leeds foi o único clube da Premier League a suplantar hoje os ‘oitavos’, já que Sunderland e Fulham, treinado pelo português Marco Silva, foram surpreendidos na visita ao Port Vale (1-0), último ‘resistente’ da terceira divisão, e na receção ao ‘secundário’ Southampton (1-0), respetivamente.



Em Burslem, um golo do neozelandês Ben Waine (28 minutos) garantiu a vitória do Port Vale sobre o Sunderland, com duas conquistas na FA Cup, colocando o 24.º último classificado da League One pela segunda vez entre os oito melhores de uma edição, após ter sido semifinalista em 1953/54.



O Southampton, detentor de um troféu e próximo dos lugares de acesso ao play-off de subida à Premier League, impôs-se ao Fulham com um penálti do suplente escocês Ross Stewart (90+1 minutos), impedindo os londrinos de rumarem aos ‘quartos’ pela terceira vez, e segunda seguida, nas últimas quatro épocas.



Na próxima ronda da 145.ª edição da Taça de Inglaterra também vão estar o campeão inglês Liverpool, o Arsenal, líder isolado da Premier League e recordista de conquistas (14), o Manchester City, dos portugueses Matheus Nunes, Rúben Dias e Bernardo Silva, e o campeão mundial Chelsea, de Dário Essugo e Pedro Neto.



O sorteio realiza-se na segunda-feira, dia em que o West Ham, do treinador luso Nuno Espírito Santo e com três cetros, recebe o Brentford, num duelo londrino entre clubes do escalão principal, que fecha a quinta eliminatória e antecede os ‘quartos’, previstos para o fim de semana de 04 e 05 de abril.



