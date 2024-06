Leganés sagra-se campeão da segunda liga espanhola

O clube dos subúrbios de Madrid marcou por De La Fuente, aos 10 minutos, e Juan Cruz, aos 45+5, para garantir o regresso à elite, com 74 pontos, mais dois do que o Valladolid, que entrava na última ronda no primeiro posto.



Este emblema, cujo acionista maioritário é o antigo avançado brasileiro Ronaldo, consegue também a promoção com o segundo lugar, regressando à elite com o guarda-redes português André Ferreira no plantel, apesar de hoje ter perdido por 2-1 em casa do Tenerife.



O Eibar, o Espanyol, o Sporting Gijón e o Real Oviedo vão jogar um play-off, com meias-finais e final, para decidir quem ocupa a terceira vaga de subida a La Liga.