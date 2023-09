Legia e Zrinjski causam surpresa ao baterem Aston Villa e AZ Alkmaar

O Legia venceu uma das melhores equipa, e atual sétima classificada da Premier League por 3-2, enquanto o Zrinjski derrotou o atual segundo classificado da Liga neerlandesa, com os mesmos pontos do líder PSV Eindhoven, proeza tanto mais surpreendente quanto é sabido que a equipa ocupa o 10.º lugar da Liga da Bósnia-Herzegovina.



Outro detalhe incomum foi a circunstância do AZ Alkmaar ter chegado ao intervalo a vencer por 3-0, e o Zrinjski ter operado uma reviravolta épica, com quatro golos sem resposta na segunda parte.



De assinalar a vitória esperada dos turcos do Fenerbahçe na receção aos dinamarqueses do Nordsjaelland, por 3-1, com o pormenor de o jogador que abriu o marcador ter sido um português, o médio Miguel Crespo, aos 24 minutos, depois de uma assistência do internacional brasileiro Fred, ex-Manchester United.



Nos restantes jogos, os resultados corresponderam às expectativas, exceção feita às dificuldades sentidas pelos alemães do Eintracht Frankfurt para vencerem em casa os escoceses do Aberdeen, por 2-1, e pelos checos do Viktoria Plzen, que venceram apenas por 1-0 os kosovares do Ballkani.



De destacar ainda os empates do Genk, da Bélgica, na receção à Fiorentina, de Itália, a dois golos, e do Club Brugge, também da Bélgica, na receção aos turcos do Besiktas, a um golo.