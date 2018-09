Legia Varsóvia, de Sá Pinto, empata e está mais longe da liderança na Polónia

Lusa Comentários 02 Set, 2018, 20:03 | Futebol Internacional

Com Cafu a titular, a equipa de Varsóvia viu o defesa Pazdan ser expulso, aos 12 minutos, e não conseguiu sair do nulo, somando o segundo empate no campeonato, em que tem outras duas derrotas e três vitórias.



Para Sá Pinto, este foi o quarto jogo no comando dos polacos, e o segundo empate, tendo vencido apenas um jogo, na quinta ronda.



O Legia segue em oitavo lugar, com 11 pontos, a seis do líder, o Lechia Gdansk, e já está eliminado das competições europeias.