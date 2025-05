Leicester acusado de quebrar fair-play financeiro

De acordo com o tribunal de arbitragem da Premier League, o Leicester é acusado de ter quebrado regras relacionadas com a sustentabilidade financeira impostas pelo regulamento do organismo que rege o Championship, a segunda divisão inglesa.



O Leicester, clube no qual alinha o defesa internacional português Ricardo Pereira, terá de responder por outras acusações, como o incumprimento da obrigação de entregar as contas anuais dentro do prazo regulamentar e não ter prestado a assistência necessária quando a Premier League iniciou a investigação.



O clube já foi punido por quebrar as regras do fair-play financeiro da própria Premier League, entre 2019 e 2023, mas a dedução de pontos a que foi condenado acabou por ser revertida por uma comissão independente, por considerar que o organismo não tinha competência para a aplicar, uma vez que o Leicester não disputou o escalão principal durante a totalidade daquele período.