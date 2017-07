Leicester confirma contratação de Vicente Iborra até 2021

Lusa 06 Jul, 2017, 17:12 | Futebol Internacional

"Tudo acerca deste clube parece bom e foi genial conhecer os meus novos colegas de equipas, que me falaram da cidade e do clube. Tenho muita vontade de começar", afirmou o espanhol, que será colega de equipa do argelino Islam Slimani, que vestiu a camisola do Sporting até 2016.



O médio, agora ex-colega de equipa do português Daniel Carriço, assinou contrato até 2021 com o Leicester e assumiu estar "desejoso por viver a 'Premier League'", ao chegar ao estádio King Power.



O treinador do emblema inglês, Craig Shakespeare, mostrou-se "absolutamente encantado com a chegada de Vicente (Iborra)", que disputou 172 jogos, com um total de 30 golos, e conquistou três troféus da Liga Europa (2014, 2015 e 2016) ao serviço do Sevilha.



"É um jogador tão bom que fortalece realmente a equipa", realçou o inglês, que desempenha as funções de treinador principal do Leicester desde que substituiu o italiano Claudio Ranieri, no decorrer da temporada transata.