Leicester desce à 3.ª divisão

Os vencedores da Premier League de há 10 anos, no que foi um dos mais inesperados feitos da história do futebol, ainda estiveram a vencer o Hull City por 2-1, com reviravolta, mas acabaram por ceder o 2-2, aos 63 minutos.



Na classificação do segundo escalão, o Leicester é 23.º e penúltimo, com 42 pontos, a sete do Blackburn Rovers, 21.º e primeiro acima da ‘linha de água’, quando já só tem dois jogos por disputar.



Já depois de vencer o campeonato inglês, o Leicester também ganhou a Taça de Inglaterra em 2020/21, sendo que esta é a segunda descida consecutiva, pois tinha disputado a Premier League em 2024/25, tendo sido 18.º e antepenúltimo.



Os campeões ingleses de 2015/16 caíram para a zona de despromoção em fevereiro, depois de lhe terem sido retirados seis pontos na ‘secretaria’, por questões financeiras.



Em 142 anos de existência, o Leicester só tinha estado uma vez no terceiro escalão, tendo conquistado a Ligue One em 2008/09 e subido de imediato ao ‘Championship’.



(Com Lusa)

