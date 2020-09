Leicester entra a perder, mas vira resultado frente ao Burnley

Um golo de Chris Wood, logo aos 10 minutos, colocou os visitantes na frente, mas a equipa de Carlo Ancelotti não demorou a responder e igualou volvidos 10 minutos, por Harvey Barnes.



Os 'foxes' consumaram a reviravolta no marcador na segunda metade, chegando ao 3-1 com golos de Erik Pieters (50), na própria baliza, e de James Justin, aos 61, o Burnley ainda reduziu por Jimmy Dunne, aos 73, mas Dennis Praet, aos 79, marcou o quarto golo e fechou as contas do jogo.



Com este triunfo, o Leicester iguala o conjunto de quatro equipas com dois triunfos em dois jogos: o campeão Liverpool, o Everton, o Arsenal e o Crystal Palace, podendo ainda juntar-se o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que na segunda-feira recebe o Manchester City, equipa que ainda vai fazer o seu primeiro jogo na prova.