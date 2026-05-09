Leipzig assegura qualificação para a Liga dos Campeões





(Com Lusa)

Em Leipzig, a equipa da casa marcou por Xaver Schlager (45 minutos) e Willi Orbán (54), com Abdoulie Ceesay (86) a reduzir para o St. Pauli, que continua em zona de despromoção e já só pode garantir a manutenção por via do play-off.O Leipzig segurou o terceiro lugar, com 65 pontos, mais quatro do que o Estugarda e do que o Hoffenheim, que, na última jornada, vão disputar o derradeiro lugar na ‘Champions’, com a vantagem a ser para o Estugarda, por ter uma melhor diferença de golos.O Estugarda, com o português Tiago Tomás a ser lançado na segunda parte, entrou no encontro com o Bayer Leverkusen a perder, com um golo de Aleix García, logo no primeiro minuto, mas deu a volta, por Ermedin Demirovic (05), Max Mittelstadt (45+7), de penálti, e Deniz Undav (58).O Leverkusen está no sexto lugar e praticamente despediu-se da luta pela ‘Champions’, precisando de vencer na última jornada e esperar que Estugarda e Hoffenheim sejam derrotados, com a diferença de golos depois a ser decisiva.Bazoumana Touré (26 minutos) marcou o único golo do triunfo do Hoffenheim na receção ao Werder Bremen, que ainda não garantiu a manutenção, embora a possa celebrar ainda hoje, caso o já campeão Bayern Munique não perca em casa do Wolfsburgo, 16.º e em posto de play-off, com os mesmos pontos do St. Pauli e mais três do que o lanterna-vermelha Heidenheim, que joga no domingo com o Colónia.No outro encontro do dia, o Augsburgo (nono) manteve a esperança de ir às competições europeias em 2026/27, depois de vencer em casa o Borussia Moenchengladbach, por 3-1, embora tenha de esperar que o Friburgo, que afastou o Sporting de Braga da Liga Europa, não vença no domingo o Hamburgo.Com Rodrigo Ribeiro a entrar aos 79 minutos, o Augsburgo chegou ao triunfo com golos de Michael Gregoritsch (24 e 72 minutos) e Robin Fellhauer (42), tendo Giovanni Reyna (90+2) reduzido para o Borussia Moenchengladbach, que é 11.º.