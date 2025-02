Leipzig assegura vaga nas "meias" da Taça da Alemanha

A qualificação dos "touros vermelhos" foi consumada com uma grande penalidade convertida pelo avançado esloveno Benjamin Sesko, aos 69 minutos, num encontro em que os visitantes contaram com o português Tiago Tomás de início.



O Leipzig, que venceu a Taça germânica em duas ocasiões, em 2022 e 2023, vai disputar as meias-finais pela quinta vez nos últimos sete anos, sendo que na próxima fase já estavam também o Bayer Leverkusen, detentor do troféu, o Estugarda e o único resistente fora do primeiro escalão, o Arminia Bielefeld, que atua na terceira divisão.



O sorteio das "meias" está agendado para domingo, com os jogos a disputarem-se em 1 e 2 de abril. A final vai realizar-se em 24 de maio, em Berlim.