Futebol Internacional
Leipzig despede técnico Ole Werner apesar da qualificação para a `Champions`
O treinador Ole Werner foi despedido pelo Leipzig, após uma temporada no comando do terceiro classificado da Liga alemã de futebol, que se qualificou para a Liga dos Campeões, anunciou hoje o clube germânico.
"Nos últimos dias, analisámos mais uma vez a época passada de forma completa e definitiva. Na noite de terça-feira, tomámos a decisão de voltar a preencher o cargo de treinador", explicou o diretor desportivo do Leipzig Marcel Schäfer.
O nome do sucessor de Ole Werner ainda não foi anunciado, mas os órgãos de comunicação social alemães referem o nome do argentino Martín Demichelis, que assumiu o Maiorca em março, mas não conseguiu evitar a descida do clube à segunda divisão espanhola.
A direção do RB Leipzig está convencida de que "um maior desenvolvimento em termos de conteúdo e uma abordagem diferente são necessários para os desafios existentes", sublinhou Schäfer.
Werner é o terceiro treinador em 14 meses do RB Leipzig, que esteve ausente das competições europeias na última época pela primeira vez desde a sua promoção à Bundesliga na primavera de 2016.
O nome do sucessor de Ole Werner ainda não foi anunciado, mas os órgãos de comunicação social alemães referem o nome do argentino Martín Demichelis, que assumiu o Maiorca em março, mas não conseguiu evitar a descida do clube à segunda divisão espanhola.
A direção do RB Leipzig está convencida de que "um maior desenvolvimento em termos de conteúdo e uma abordagem diferente são necessários para os desafios existentes", sublinhou Schäfer.
Werner é o terceiro treinador em 14 meses do RB Leipzig, que esteve ausente das competições europeias na última época pela primeira vez desde a sua promoção à Bundesliga na primavera de 2016.