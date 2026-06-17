Leipzig despede técnico Ole Werner apesar da qualificação para a `Champions`

"Nos últimos dias, analisámos mais uma vez a época passada de forma completa e definitiva. Na noite de terça-feira, tomámos a decisão de voltar a preencher o cargo de treinador", explicou o diretor desportivo do Leipzig Marcel Schäfer.



O nome do sucessor de Ole Werner ainda não foi anunciado, mas os órgãos de comunicação social alemães referem o nome do argentino Martín Demichelis, que assumiu o Maiorca em março, mas não conseguiu evitar a descida do clube à segunda divisão espanhola.



A direção do RB Leipzig está convencida de que "um maior desenvolvimento em termos de conteúdo e uma abordagem diferente são necessários para os desafios existentes", sublinhou Schäfer.



Werner é o terceiro treinador em 14 meses do RB Leipzig, que esteve ausente das competições europeias na última época pela primeira vez desde a sua promoção à Bundesliga na primavera de 2016.