Leipzig ganha em Wolfsburgo e iguala Frankfurt no terceiro posto da Liga alemã

A vitória do Leipzig chegou a parecer fácil, quando os forasteiros chegaram a 3-0, aos 49 minutos, mas, depois, os 'lobos' reagiram muito bem e chegaram mesmo a ameaçar o empate.



Na primeira parte, marcaram para os visitantes o belga Lois Openda (11 minutos) e o neerlandês Xavi Simons (26). Já depois do intervalo, o jogador dos Países Baixos elevou para 3-0, aos 49.



A excelente reação do Wolfsburgo deu frutos aos 58 minutos, através de Kilian Fischer, e, aos 75, pelo dinamarquês Andreas Skov Olson. Uma recuperação que não chegou para pontuar, no entanto.



O Wolfsburgo permanece no 12.º do campeonato, com 38 pontos.



A prova é liderada pelo Bayern Munique, com 68 pontos, contra 62 do campeão em título Bayer Leverkusen.