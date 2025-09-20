Leipzig impõe primeira derrota ao Colónia e sobe provisoriamente a segundo

O jovem Assan Ouedraogo colocou os anfitriões na frente logo aos 13 minutos, porém, volvidos 10 minutos, Jan Thielmann igualou, num jogo resolvido pelos anfitriões em cima do intervalo, com tentos do brasileiro Romulo Cardoso, aos 44, e de David Raum, aos 45+4.



Com a terceira vitoria consecutiva, o Leipzig amealhou o seu nono ponto, menos três do que o líder Bayern Munique: pode ser ultrapassado pelo Dortmund, que ainda não jogou e tem sete pontos e igualado pelo Eintracht Frankfurt, que tem seis.



O Colónia é quarto, com sete pontos, fruto de duas vitórias seguidas de um empate nas três rondas anteriores.



Horas antes, o Bayern Munique, adversário do Sporting na ‘Champions’, manteve o pleno de triunfos, ao golear em casa do Hoffenheim por 4-1, com um ‘hat-trick’ do inevitável Harry Kane.



O internacional inglês resolveu com um golo a fechar a primeira parte (44 minutos), mais dois, ambos de grande penalidade, aos 48 e 77, e com Gnabry ainda a selar a goleada nos descontos (90+9).



Kane já lidera a lista de marcadores, com oito golos em quatro jornadas (mais três assistências), seguido por Guirassy, do Dortmund, com quatro.



O Hamburgo, com Fábio Vieira a titular e Balde a sair do banco, aos 74 minutos, conseguiu a primeira vitória no campeonato, ao receber e bater o Heidenheim, por 2-1.



Fábio Vieira assistiu para o golo de Rayan Philippe, aos 59, já depois de Vuskovic ter feito o primeiro, aos 42.



Também nesta ronda, o Werder Bremen caiu com estrondo em casa, diante do Friburgo (3-0), tal como o Augsburgo na receção ao Mainz (1-4) e mesmo com os visitantes reduzidos a 10 a partir dos 53 minutos.



No domingo, o Leverkusen, adversário do Benfica, recebe o Borussia Moenchengladbach.

