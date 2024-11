Leipzig perde e `cede` liderança isolada da Liga alemã ao Bayern Munique

Em Dortmund, a equipa visitante, que estava ‘obrigada’ a vencer para se manter em igualdade pontual com os bávaros no comando da prova, inaugurou o marcador aos 27 minutos, por intermédio de Sesko.



O Borussia empatou a partida três minutos depois, com um golo de Beier, e voltou a marcar aos 65, por Guirassy, garantindo o triunfo, que lhe permite subir ao quinto lugar da classificação, com 16 pontos.



O Leipzig, que vai defrontar o Sporting na Liga dos Campeões, somou a primeira derrota na Bundesliga esta época e segue, assim, na segunda posição, com 20 pontos, menos três do que o Bayern Munique, próximo adversário do Benfica na 'Champions', que ao início da tarde venceu em casa o Union Berlim, por 3-0.



Com os portugueses João Palhinha e Raphaël Guerreiro como titulares, o Bayern saiu vencedor com um ‘bis’ de Harry Kane, que abriu e fechou a contagem – convertendo uma grande penalidade, aos 15 minutos, e marcando aos 51 –, e um golo de Kingsley Coman (43), a passe de Kane.



Com dois encontros agendados para domingo, o Eintracht Frankfurt protagonizou, para já, a goleada da jornada, ao impor-se por 7-2 ao Bochum, lanterna-vermelha e ainda sem vitórias, e subiu ao terceiro lugar, com mais um ponto do que o Estugarda, que, na sexta-feira, empatou sem golos com o Bayer Leverkusen.



O Wolfsburgo, com o português Tiago Tomás em campo, empatou a um golo na receção ao Augsburgo e segue 13.ª posição, enquanto o Holstein Kiel conseguiu a primeira vitória na prova, impondo-se em casa ao Heidenheim por 1-0.