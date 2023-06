Leipzig revalida Taça da Alemanha graças à `arte` de Nkunku

Nkunku inaugurou o marcador em Berlim, aos 71 minutos, com um remate que foi desviado pelo compatriota Evan Ndicka e enganou o guarda-redes Kevin Trapp, e efetuou a assistência para o segundo golo, concretizado pelo médio húngaro Dominik Szoboszlai, aos 85.



O português Aurélio Buta foi titular na defesa do Eintracht Frankfurt, tendo sido substituído aos 87 minutos pelo francês Junior Dina Ebimbe, ao contrário do avançado André Silva, que foi uma baixa importante no Leipzig, devido a uma lesão na coxa esquerda.



O Leipzig, que terminou a Liga alemã no terceiro lugar e garantiu a presença na próxima edição da Liga dos Campeões, ergue pela segunda vez a Taça da Alemanha, depois de ter conquistado o primeiro troféu na temporada passada, depois de ter pedido a final de 2021 frente ao Borussia Dortmund.



A equipa de Frankfurt, que já venceu a prova quatro vezes, a última das quais em 2018, apenas equilibrou as operações até ao intervalo e não resistiu ao ímpeto do Leipzig durante a segunda parte, sob a batuta de Nkunku, que poderá estar de saída do clube.



O Eintracht, que ficou em sétimo lugar na Bundesliga, poderia disputar a Liga Europa na próxima época se vencesse o jogo de hoje, mas terá de ceder essa posição ao Bayer Leverkusen, sexto no campeonato, e contentar-se com a presença na fase de qualificação para a Liga Conferência Europa.