Futebol Internacional
Leipzig vence Estugarda e continua só na perseguição ao líder Bayern Munique
O Leipzig isolou-se hoje no segundo lugar da Liga alemã de futebol, com um difícil triunfo (3-1) sobre o Estugarda, que, em caso de êxito, teria ficado igualmente sozinho na perseguição ao líder Bayern Munique, à nona jornada.
Horas antes dos bávaros entrarem em campo, frente ao Bayer Leverkusen, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, o Leipzig começou a desatar o jogo num autogolo, aos 45 minutos, com o Estugarda a entregar definitivamente os três pontos com asneira do guarda-redes, aos 90.
No primeiro tento, o jovem marfinense Yan Diomande protagonizou bom lance pela direita e cruzou para a área, onde apareceu Jeff Chabot, ao primeiro poste, infeliz a desviar para a própria baliza.
Aos 53, o africano de somente 18 anos foi solicitado na direita, entrou na área, evitou vários adversários e atirou junto ao poste, ampliando para 2-0.
O Leipzig adormeceu e permitiu ao Estugarda crescer, cabendo ao português Tiago Tomás o restabelecer da incerteza no marcador, quando, aos 65 minutos, ganhou em corrida a um defesa, fintou o guarda-redes e atirou para o 2-1.
Quando foi levantada a placa dos seis minutos de tempo extra, um erro grosseiro do guarda-redes Alexander Nubel, que tentou fintar o adversário, permitiu ao brasileiro Rómulo Cardoso roubar-lhe a bola e fazer o definitivo 3-1.
O Leipzig soma agora 22 pontos, a dois do Bayern Munique, que hoje recebe o Bayer Leverkusen, quinto, com 17, enquanto o Dortmund é terceiro, com 20, seguido do Estugarda, com 18.
O defesa-central português Diogo Leite foi titular no Union Berlim, que cedeu um nulo (0-0) caseiro ante o Friburgo, mantendo-se em 10.º, agora com 11 pontos, mais um do que o seu rival, que segue na posição imediata.
Com tento do georgiano Budu Zivzivadze, aos 32 minutos, o Heidenheim adiantou-se ao Eintracht Frankfurt, que igualou aos 55, pelo defesa dinamarquês Rasmus Kristensen, ficando em sexto, com 14, podendo ser ultrapassado pelo Hoffenheim, que ainda não atuou.
Já os locais caíram para últimos, com somente cinco pontos, tantos quantos o Mainz, que se adiantou no marcador aos 36 minutos pelo suíço Silvan Widmer, mas consentiu o empate ao Werder Bremen, já aos 86, pelo dinamarquês Jens Stage.
O Borussia Mönchengladbach entrou na jornada em último, mas estreou-se a vencer e logo com goleada 4-0 no recinto do St. Pauli, destacando-se o 'bis' do bósnio Haris Tabakovic, aos 15 e 40, além dos golos do japonês Shuto Machino, aos 75, e de Oscar Fraulo, aos 80, que garantiram os três pontos e a passagem a antepenúltimo, com seis pontos.
