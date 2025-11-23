Futebol Internacional
Leipzig vence Werder Bremen em casa e regressa à vice-liderança na Bundesliga
O Leipzig subiu hoje à vice-liderança da Liga alemã de futebol, depois de vencer em casa o Werder Bremen, oitavo classificado, por 2-0, em jogo da 11.ª jornada.
A equipa desbloqueou o resultado de hoje apenas na segunda parte, com o médio germânico Assan Ouedraogo a marcar aos 63 minutos e o médio austríaco Xaver Schlager a marcar o golo da tranquilidade, aos 80.
O Leipzig segue 100% vitorioso no seu terreno, com cinco vitórias caseiras num total de oito na Bundesliga, mais um empate e duas derrotas, e soma 25 pontos, menos seis do que o líder Bayern Munique, que está invicto (10 vitórias e um empate).
A vitória de hoje permitiu ao Leipzig regressar à vice-liderança, ocupada provisoriamente pelo Bayer Leverkusen, agora terceiro, com 23 pontos, enquanto o Borussia Dortmund e Estugarda, que se defrontaram e empataram, são quartos, com 22.
Ainda hoje, a 11.ª jornada fica completa com a receção do St.Pauli (16.º) ao Union Berlin (12.º).
