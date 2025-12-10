Lennart Karl marca ao Sporting e bate novo recorde na Liga dos Campeões

Lennart Karl iniciou a vitória do Bayern sobre o Sporting, em jogo a contar para a sexta jornada da fase de liga da prova milionária.



O golo marcado perto do minuto 70 pelo jovem médio alemão carimbou a reviravolta no resultado e significou um novo marco na história da Liga dos Campeões e para o jogador, que apontou três golos em três jogos consecutivos na competição.



Karl já tinha faturado no triunfo frente ao Club Brugge e na derrota em Inglaterra, onde apontou o único golo dos bávaros na partida com o Arsenal.



O jogador é, assim, o novo detentor de uma marca que pertencia a Kylian Mbappé desde 2017, que marcou em quatro jogos consecutivos ao serviço do Mónaco, aos 18 anos.



Nesta edição da Champions, o médio de 17 anos já detinha outro recorde, ao ser o jogador mais jovem de sempre a marcar na prova, com um golo madrugador no jogo com os belgas de Bruges. O registo anterior era do colega de equipa Jamal Musiala, que marcou o primeiro golo na Liga dos Campeões aos 17 anos e 363 dias, em 2021.



