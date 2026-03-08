Lens aproveita deslize do PSG e fica a um ponto da liderança

A derrota na sexta-feira do PSG na visita ao Mónaco (3-1) foi um tónico na 25.ª jornada da Ligue 1, com o Lens a não desperdiçar, sobretudo depois de duas jornadas em que tinha perdido pontos para o líder, ao somar um empate e uma derrota.



Diante do Metz, 18.º e último, o vice-líder teve um jogo quase sem história, com vitória muito tranquila construída com golos de Abdulhamid (44 minutos), Thauvin (46) e Haidara (52).



O PSG, do quarteto português Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, lidera o campeonato, com 57 pontos, numa época em que tem sido muito instável, sendo seguido pelo Lens, com 56, e Marselha, este a distantes 46.



O Lyon, de Paulo Fonseca, que ainda hoje recebe o Paris FC, é quarto, com 45, e pode reassumir a terceira posição.