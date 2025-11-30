Lens é líder em França





(Com Lusa)

Dois golos de Florian Thauvin, aos 45 e 74 minutos, selaram o quarto triunfo seguido dos visitantes, com o recém-entrado camaronês Harouna Djibirin a reduzir distâncias, aos 76.O Lens ascendeu ao primeiro posto e passou a somar 31 pontos, contra 30 do campeão europeu Paris Saint-Germain, segundo e derrotado no Mónaco (1-0), e 29 do Marselha, terceiro, que se deixou empatar nos derradeiros instantes na receção ao Toulouse (2-2).Atrás do pódio está o Lille, que, mesmo tendo jogado em inferioridade numérica durante quase toda a segunda parte, por expulsão de Ayyoub Bouaddi (51 minutos), ganhou no terreno do Le Havre (1-0), graças ao tento do suplente marroquino Hamza Igamane (88).Os ‘dogues’ chegaram aos 26 pontos, num embate em que o avançado português Félix Correia foi titular e o lateral direito Tiago Santos suplente não utilizado, ao passo que o defesa central Rafael Fernandes e o médio André Gomes estiveram de fora das opções.O Le Havre é 14.º e tem os mesmos 14 pontos do Lorient, 15.º, que derrotou em casa o Nice (3-1), 10.º, com 17, dando a volta ao autogolo do camaronês Arthur Avom com as finalizações de Laurent Abergel e do senegalês Sambou Soumano, autor de dois tentos.Tiago Gouveia foi titular pelo Nice, que perdeu pela quarta ronda seguida e vinha de um desaire fora com o FC Porto (3-0), para a quinta jornada da fase de liga da Liga Europa, em que vai receber o Sporting de Braga em 11 de dezembro, na sexta e antepenúltima.Já o Estrasburgo deixou a zona de acesso às competições europeias da próxima época, sendo batido na receção ao Brest (2-1), com golos de Romain Del Castillo, de penálti, e Hugo Magnetti, já depois do tento do inglês Samuel Amo-Ameyaw a favor dos anfitriões.Com o luso-belga Diego Moreira lançado antes da meia hora final - Rafael Luís ficou no banco -, o Estrasburgo é, para já, sétimo e acumula 22 pontos, seis acima do Brest, 11.º.A equipa da Alsácia ainda pode ser ultrapassada pelo Lyon, do técnico português Paulo Fonseca, que é oitavo, com 21, e vai receber hoje o Nantes, de Luís Castro e 16.º, em lugar de acesso ao play-off de manutenção, com os mesmos 11 do Metz (mais um jogo).