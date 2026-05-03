Futebol Internacional
Lens empata em Nice e PSG fica à beira do pentacampeonato
O Lens empatou hoje (1-1) na deslocação ao terreno do Nice, na 32.ª jornada da Liga francesa de futebol, deixando o líder Paris Saint-Germain (PSG) muito perto de assegurar o pentacampeonato.
Depois de um primeiro tempo sem golos, o atacante Allan Saint-Maximin marcou para os visitantes aos 60 minutos, mas, aos 84, o defesa tunisino Ali Abdi restabeleceu a igualdade, fixando o empate final.
Com a divisão de pontos, o Lens não aproveitou o empate do líder PSG horas antes, em casa, frente ao Lorient (2-2), e praticamente 'hipotecou' as hipóteses de conquistar a Ligue 1.
O Lens soma agora 64 pontos, menos seis do que o PSG, que poupou vários jogadores para a decisão das 'meias' da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique, agendada para quarta-feira, depois da vitória na primeira mão em Paris, num jogo memorável que terminou com 5-4.
A jogar em casa, o técnico do tetracampeão francês, Luis Enrique, fez várias mudanças na equipa, deixando de fora da convocatória os portugueses Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e Vitinha, e colocando João Neves no banco de suplentes (entrou aos 62 minutos), mas adiantou-se no marcador logo aos seis minutos, por intermédio do jovem avançado senegalês Ibrahim Mbaye.
A resposta do Lorient não tardou, com o atacante Pablo Pagis a igualar a contagem aos 12, e a partida foi empatada para o intervalo.
Já no segundo tempo, e logo a seguir à entrada em campo de João Neves, o PSG voltou a adiantar-se, graças a Warren Zaire-Emery (62), mas os visitantes conseguiram restabelecer o empate aos 78, com Aiyegun Tosin, ponta de lança do Benim, a fixar o resultado final.
O Mónaco bateu fora o lanterna vermelha Metz (2-1), com reviravolta no marcador, e condenou os anfitriões à descida de divisão, com golos do atacante norte-americano Folarin Balogun, aos 61, e do extremo espanhol Ansu Fati, aos 90+1.
Jessy Deminguet marcou o golo solitário do Metz, que é o 18.º e último classificado com apenas 16 pontos. Já o Mónaco passou para sexto com 54.
Isto, porque o Nantes recebeu e venceu o Marselha, por esclarecedores 3-0, com os três golos marcados de 'rajada' já no segundo tempo.
O camaronês Ignatius Ganago marcou aos 50, Remy Cabella aos 54, e Matthis Abline aos 58, permitindo que o Nantes ainda sonhe com a permanência na Ligue 1, apesar de ser 17.º e penúltimo com 23 pontos.
O Marselha somou o terceiro encontro consecutivo sem vencer, e saltou fora dos lugares de acesso às competições europeias, passando para a sétima posição com 53 pontos.
Com a divisão de pontos, o Lens não aproveitou o empate do líder PSG horas antes, em casa, frente ao Lorient (2-2), e praticamente 'hipotecou' as hipóteses de conquistar a Ligue 1.
O Lens soma agora 64 pontos, menos seis do que o PSG, que poupou vários jogadores para a decisão das 'meias' da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique, agendada para quarta-feira, depois da vitória na primeira mão em Paris, num jogo memorável que terminou com 5-4.
A jogar em casa, o técnico do tetracampeão francês, Luis Enrique, fez várias mudanças na equipa, deixando de fora da convocatória os portugueses Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e Vitinha, e colocando João Neves no banco de suplentes (entrou aos 62 minutos), mas adiantou-se no marcador logo aos seis minutos, por intermédio do jovem avançado senegalês Ibrahim Mbaye.
A resposta do Lorient não tardou, com o atacante Pablo Pagis a igualar a contagem aos 12, e a partida foi empatada para o intervalo.
Já no segundo tempo, e logo a seguir à entrada em campo de João Neves, o PSG voltou a adiantar-se, graças a Warren Zaire-Emery (62), mas os visitantes conseguiram restabelecer o empate aos 78, com Aiyegun Tosin, ponta de lança do Benim, a fixar o resultado final.
O Mónaco bateu fora o lanterna vermelha Metz (2-1), com reviravolta no marcador, e condenou os anfitriões à descida de divisão, com golos do atacante norte-americano Folarin Balogun, aos 61, e do extremo espanhol Ansu Fati, aos 90+1.
Jessy Deminguet marcou o golo solitário do Metz, que é o 18.º e último classificado com apenas 16 pontos. Já o Mónaco passou para sexto com 54.
Isto, porque o Nantes recebeu e venceu o Marselha, por esclarecedores 3-0, com os três golos marcados de 'rajada' já no segundo tempo.
O camaronês Ignatius Ganago marcou aos 50, Remy Cabella aos 54, e Matthis Abline aos 58, permitindo que o Nantes ainda sonhe com a permanência na Ligue 1, apesar de ser 17.º e penúltimo com 23 pontos.
O Marselha somou o terceiro encontro consecutivo sem vencer, e saltou fora dos lugares de acesso às competições europeias, passando para a sétima posição com 53 pontos.