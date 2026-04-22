Lens na final da Taça de França





(Com Lusa)

O avançado Florian Thauvin abriu o marcador aos nove minutos, batendo com sucesso um penálti, e assistiu o companheiro de ataque Allan Saint-Maximin para o segundo, apontado aos 18.O argentino Santiago Hidalgo ainda reduziu, aos 21 minutos, mas o defesa Matthieu Udol voltou a alargar a vantagem da formação da casa, aos 35.Já no segundo tempo, aos 74 minutos, Adrien Thomasson fixou o resultado final, servido pelo saudita Saud Abdulhamid, que também já tinha feito a assistência para o golo de Udol.Com o triunfo expressivo, o Lens marcou lugar no jogo decisivo, que vai ser disputado em 23 de maio, e aguarda o desfecho do embate entre o Estrasburgo e o Nice (que jogam na quarta-feira) para saber quem é o seu adversário na final.Seja qual for o desfecho, esta está a ser uma temporada de sonho para o Lens, que ainda está na luta pelo campeonato gaulês frente ao 'todo poderoso' Paris Saint-Germain.O Lens tem 62 pontos, com 29 partidas realizadas, enquanto o tetracampeão, de Gonçalo Ramos, João Neves, Nuno Mendes e Vitinha, tem 63, mas menos um encontro jogado.