Lens perde em casa e fica com liderança em risco em França
O Lens desperdiçou hoje uma vantagem de dois golos e acabou derrotado em casa pelo Mónaco (3-2), resultado que deixa a porta da liderança aberta para o Paris Saint-Germain, na 23.ª jornada da Liga francesa de futebol.
Depois de sofrer a quinta derrota, a segunda em casa, na competição, o Lens continua na frente com 52 pontos, mas pode ser ultrapassado ainda hoje pelo Paris Saint-Germain, que tem 51 e recebe o Metz, último classificado.
O Lyon, de Paulo Fonseca, que é terceiro com 45 pontos também pode beneficiar do desaire do líder, na deslocação ao campo do Estrasburgo, no domingo.
No Stade Bollaert-Delelis, tudo parecia encaminhado para a 18.ª vitória na Ligue 1, quando Edouard, aos três minutos, e Thauvin, aos 56, deixaram o Lens a vencer por 2-0, mas em apenas 10 minutos o Mónaco protagonizou a reviravolta, com golos do norte-americano Balogun (62), do suíço Zakaria (70) e do espanhol Ansu Fati (72).
Com este triunfo, o terceiro nos últimos quatro jogos, e após um arranque de temporada complicado, o Mónaco continua a subir na classificação, tendo empatado provisoriamente Lille e Rennes no quinto posto.
