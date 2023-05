Lens vence e pressiona Paris Saint-Germain

No entanto, esteve a perder, devido a um golo do médio da casa Romani Faivre, mas deu a volta ao resultado ainda na primeira parte, no espaço de cinco minutos, aos 20 e 25, pelo avançado Florian Sotoca e pelo médio Adrien Thomasson, respetivamente.



Na segunda parte, só pôde respirar de alívio perto do fim, quando o médio costa-marfinense Seko Fofana aplicou o ‘xeque-mate’ no Lorient com a marcação do terceiro golo, aos 87 minutos.



Com esta vitória, o Lens alcança dois objetivos, o primeiro dos quais aumentar para cinco pontos a vantagem sobre o terceiro classificado, o Marselha, a duas jornadas do fim, e o segundo manter a pressão sobre o Paris Saint-Germain (PSG), que joga hoje em Auxerre e que lidera com apenas três pontos de vantagem.



Nos restantes jogos de hoje, destaque para o Rennes, que goleou o Ajaccio, já despromovido, por 5-0, em casa deste, e manteve-se vivo na luta pelo quarto lugar, que dá acesso à Liga Europa e que é ocupado pelo Mónaco. Os monegascos somam mais dois pontos do que o Lille, quinto classificado, e mais três do que o Rennes, sexto.



No ‘banco’ do Ajaccio esteve o jovem luso Paolo Lebas, mas não chegou a ser utilizado.



De assinalar, ainda, o grande golo do internacional português Rony Lopes, que deu o empate a um golo ao Troyes na receção ao Estrasburgo, na execução soberba de um livre direto fora da área.



Pelo Troyes, que também já foi despromovido, alinhou no ‘onze’ inicial outro português, o internacional sub-21 Abdu Conte.



Nas restantes partidas, o Brest recebeu e venceu o Clermont, por 2-1, o Nice não foi além de um nulo na receção ao Toulouse, enquanto o Reims cedeu um empate a dois golos em casa frente ao lanterna-vermelha Angers, já despromovido.



A 36.ª jornada encerra hoje com a partida entre o Auxerre, 18.º classificado, com 34 pontos, frente ao campeão e atual líder PSG, numa partida cujo desfecho é importante para ambas as equipas, no que concerne à luta pela manutenção e à luta pelo título.



O PSG lidera com 81 pontos, seguido do Lens, com 78, e do Marselha, com 73.