Lens vence Lyon e continua invicto

Com David Costa a titular na equipa da casa, e com várias oportunidades desperdiçadas, só um golo de grande penalidade de Sotoca, já os 82 minutos, bateu o português Anthony Lopes, capitão do Lyon, que registou várias defesas importantes.Perante quase 40 mil espetadores nas bancadas, foi a equipa da casa a galvanizar-se e prosseguir um arranque de Ligue 1 ainda sem o sabor da derrota.O Lens é quarto, com 21 pontos, a um do terceiro, o Lorient, a dois do segundo, o Marselha, e a quatro do líder, o campeão em título Paris Saint-Germain, que no sábado bateu em casa o Nice por 2-1, em vésperas da visita à Luz, para a "Champions".Do outro lado, está um Lyon em queda livre: depois de estar invicto nos primeiros cinco jogos, perdeu quatro de seguida para agora se instalar no sétimo lugar, com 13 pontos, a quatro dos lugares de acesso às competições europeias.Em quinto lugar, com 17 pontos, está o Mónaco, que goleou por 4-1 o Nantes, 16.º, com um golo de Breel Embolo (dois minutos) a abrir caminho a um "hat trick" de Ben Yedder (seis, 28 e 62).O ex-Sporting Islam Slimani marcou o golo do Brest, com Pereira Lage titular, no empate a uma bola em casa do Auxerre, num duelo entre duas equipas da cauda da tabela.O Toulouse é 12.º, após vencer por 4-2 o Montpellier, 10.º, enquanto o Clermont, nono, igualou o Lille com 13 pontos ao triunfar em casa do lanterna-vermelha Ajaccio (3-1).O Lorient continua a ser uma das sensações do campeonato, ao vencer o Lille, de Paulo Fonseca, por 2-1, consolidando o terceiro lugar.Paulo Fonseca fez alinhar o capitão José Fonte e Tiajo Djaló no "onze" e ainda lançou André Gomes, aos 70 minutos, e após esta derrota, a terceira nos últimos cinco jogos, o Lille é oitavo classificado, com 13 pontos.