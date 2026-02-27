Futebol Internacional
Lens volta a tropeçar e Paris Saint-Germain pode afastar-se mais no comando
O surpreendente Lens voltou hoje a tropeçar, empatando 1-1 em Estrasburgo, pelo que no sábado ao líder Paris Saint-Germain (PSG) poderá aumentar a vantagem na Liga francesa de futebol, à 24.ª jornada.
Depois da derrota caseira 3-2 com o Mónaco, que lhe custou o comando a solo da competição, a equipa sensação da Ligue 1 falhou o regresso aos triunfos, desta vez com igualdade em casa do Estrasburgo, que na ronda anterior tinha derrotado o Lyon de Paulo Fonseca.
O Lens soma agora 53 pontos, menos um do que o PSG, com 54, e que no sábado visita o modesto Le Havre, enquanto no domingo o Lyon, terceiro, com 45 pontos, joga em Marselha, quarto, com 40.
O Estrasburgo adiantou-se no marcador aos 18 minutos, num belo ‘chapéu’ de Joaquin Panichelli ao guarda-redes Robin Risser, resultado que se manteve até ao intervalo.
Bem mais rematador, o Lens reagiu e empatou aos 62, com um forte disparo de Mamadou Sangere à entrada da área, após alívio do guarda-redes Mike Penders, na sequência de um canto.
Aos 65 o árbitro ainda marcou penálti para o Estrasburgo, por abordagem imprudente de Malang Sarr, contudo, alertado pelo VAR, o árbitro reviu o lance e anulou a sua decisão.
