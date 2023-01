Leo Andrade rescinde contrato com o Marítimo

O defesa central chegou a prolongar o contrato com o Marítimo em agosto de 2021, mas acabou afastado do plantel principal em dezembro último, integrando uma lista de oito jogadores dispensados.Leo Andrade resolveu a situação com o emblema que ocupa a penúltima posição na I Liga portuguesa e assinou pelo Khimki, que ocupa a mesma posição no patamar mais alto do futebol russo, num contrato válido por duas temporadas e meia.O jogador brasileiro chegou ao Marítimo na temporada 2019/20 para integrar a equipa B insular.Na época seguinte mereceu a confiança de Lito Vidigal e estreou-se na I Liga à oitava jornada, diante do Benfica (derrota por 2-1), tendo realizado um total de 24 partidas pela equipa principal e apontado dois golos, ao Sporting para a Taça de Portugal e ao FC Porto no campeonato.Desde então Leo Andrade passou a integrar o plantel principal verde rubro, sendo aposta recorrente, tendo realizado ao longo das duas épocas e meia um total de 58 partidas oficiais e apontado três tentos.Na presente temporada foi utilizado em 13 jogos, todos a titular, deixando em apenas uma ocasião o encontro antes do apito final.No período entre a saída de João Henriques e a entrada de José Gomes no cargo técnico, o Marítimo promoveu algumas alterações no plantel principal, afastando oito jogadores do trabalho com a restante equipa.O defesa Leo Andrade é o quarto jogador a desvincular-se do emblema madeirense, seguindo-se a Joel Soñora, Miguel Sousa e Clésio Baúque, que também constavam da lista de dispensas.O guarda-redes Matous Trmal e o defesa Gonçalo Cardoso são os únicos jogadores que integram a lista que ainda não têm o futuro definido, encontrando-se ainda sob a alçada dos insulares, sendo o primeiro cedido a título de empréstimo pelo Vitória de Guimarães.