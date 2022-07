León soma quatro jogos sem vencer no México

A equipa de Renato Paiva leva quatro jogos consecutivos sem vencer, com três empates e uma derrota, depois de uma vitória ainda na primeira jornada, no início do mês de julho, na visita ao Atlético San Luís.No jogo de terça-feira à noite, o León saiu derrotado graças a um golo de Daniel Alvarez, muito perto do final, aos 90 minutos, já depois da expulsão do médio Fidel Ambriz, aos 53, na equipa do León.O resultado deixa o Club León em oitavo, com seis pontos, a seis do trio de líderes formado por Monterrey, Toluca e Tigres.