Leonardo Jardim ainda só sabe ganhar ao comando do Flamengo

Depois de triunfos sobre Cruzeiro (2-0), na estreia do técnico, e Botafogo (3-0), os ‘rubro-negros’ bateram em casa o lanterna-vermelha do Brasileirão, com golos do central Leo Ortiz (20 minutos) e dos avançados Samuel Lino (48) e Luiz Araújo (54).



A quarta vitória consecutiva dos cariocas – as últimas três já sob o comando de Jardim – permite-lhes chegar ao quarto lugar, com 13 pontos, menos um do que o Bahia, terceiro, e menos três face à dupla da frente, Palmeiras, de Abel Ferreira, e São Paulo.



As duas formações formações paulistas têm mais um encontro disputado do que Bahia e Flamengo.

