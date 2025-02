Leonardo Jardim é o novo treinador do Cruzeiro

“Leonardo Jardim é o novo técnico do Cruzeiro. O técnico português chega com contrato até ao final de 2026. Que seja uma trajetória de muito sucesso e conquistas”, escreveu o emblema de Belo Horizonte, na rede social X.



Os treinadores-adjuntos António Vieira e José Barros, assim como o analista Diogo Dias, acompanham Jardim no Cruzeiro, que oficializou a chegada do novo treinador pouco tempo depois de ser conhecida a rescisão de contrato com o Al Ain.



Esta será a primeira aventura do antigo treinador de Sporting e Sporting de Braga no Brasil, onde sucede ao "canarinho" Fernando Diniz no comando técnico da "raposa", que terminou a edição 2024 do Brasileirão no nono lugar.



No emblema brasileiro, o técnico luso vai orientar os antigos jogadores do Sporting Matheus Pereira e Yannick Bolasie, bem como o ex-Benfica Gabriel Barbosa.