Leonardo Jardim: Mónaco foi melhor que o PSG

wNo Principado em discurso direto ao microfone do jornalista Alexandre Afonso o treinador madeirense confessou que ainda está a viver as emoções da conquista do campeonato e a responder às mensagens de felicitação que recebeu.



A importância da conquista do título pelo Mónaco é evidente para o técnico luso que o justificou da seguinte forma: “Batemos um adversário (PSG) muito forte mas não por demérito deles mas por mérito nosso. Fizemos 92 pontos, marcamos 104 golos e faturamos 11 vitórias consecutivas, entramos na história do clube”.



Esta conquista é importante para o Mónaco e Leonardo Jardim disse porquê: “Há 17 anos que o Mónaco não era campeão. É um momento de glória para os monegascos. As pessoas perceberam isso estão a gozar o momento e tratam-me bem”.



Quanto ao futuro o treinador afirmou que ainda é cedo: “Estou a desfrutar da vitória, amanhã (sábado) fazemos o último jogo do campeonato. Depois lá para o início de junho vou reunir com a direção e falaremos do futuro sendo que tenho mais dois anos de contrato”.



A finalizar e na hora de dedicar o título o técnico ficou entre paredes e repartiu os louros da vitória pela mulher e pelos pais.