Leonardo Jardim perde na estreia no Cruzeiro

No Estádio José Mammoud Abbas, em Governador Valadares, no interior do estado de Minas Gerais, o congolês Yannick Bolasie, ex-jogador do Sporting, ainda colocou o Cruzeiro em vantagem, aos quatro minutos, mas a equipa da casa conseguiu surpreender a "raposa" e dar a volta ao marcador.



Luann empatou aos 16 minutos e Juan Carlos deu o triunfo ao Democrata, aos 80, num encontro em que o Cruzeiro poupou alguns jogadores, por já ter assegurado a passagem às meias-finais do "Mineirão".



“Estamos no início do processo. Temos de trabalhar e acreditar. Estes são os jogadores que temos. Temos de apoiar e dar mais tempo para que eles possam evoluir e crescer”, disse Leonardo Jardim no final do encontro, admitindo que, mesmo com poupanças, a sua equipa tinha “obrigação de vencer”.



Na próxima fase, o Cruzeiro, que não vence há três encontros, vai encontrar o América Mineiro, com quem já empatou a um golo na primeira fase do campeonato estadual.



“Temos de progredir para níveis superiores, porque jogadores, adeptos, direção e treinador queremos ser mais competitivos. Agora vamos para o 'mata-mata' e temos de assumir a responsabilidade na próxima eliminatória, pensando que queremos chegar à final e conquistar o título do 'Mineirão'”, afirmou.