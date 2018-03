Leonel Pontes: Egito é compacto mas indisciplinado

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Mar, 2018, 12:31 / atualizado em 20 Mar, 2018, 12:31 | Futebol Internacional

Leonel Pontes, em declarações ao jornalista da Antena 1 Pedro Luiz Cid, revelou que o Egito é “uma equipa compacta, com bons jogadores mas indisciplinada do ponto de vista tático”.





O técnico português revelou ainda que o atual selecionador egípcio, Héctor Cúper, tentou “dar à seleção algumas características sul-americanas de jogo de posse e alguma agressividade”.Se é verdade que Salah, jogador do Liverpool, faz a diferença, o treinador luso lembrou que existem outros futebolistas importantes nomeadamente da melhor equipa egípcia o Al-Ahly que transmitem qualidade àquela seleção africana.Antes do início do Mundial da Rússia a seleção de Portugal jogará com Egito, Tunísia e Argélia na perspetiva de Leonel Pontes para preparar os jogos da fase final com o Irão e Marrocos.O treinador destacou a importância de jogar frente a seleções com características culturais idênticas para além das componentes física e técnico-tática.Sobre a hipótese dos jogadores do Egito poderem cumprir o Ramadão no período do Mundial Leonel Pontes não tem dúvida que, se tal acontecer, isso poderá enfraquecer a seleção africana.Recorde-se que Portugal estreia-se no Mundial2018 no dia 15 de junho, frente à Espanha. Cinco dias depois, mede forças com Marrocos e em 25 com o Irão, de Carlos Queiroz, em encontros do Grupo B.