Lesão na coxa obriga a paragem de Ruben Dias até seis semanas

“O Ruben sofreu uma lesão na coxa e estará fora entre quatro a seis semanas. O Josko [Gvardiol] ficará fora por um longo período”, disse Pep Guardiola, durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo de quarta-feira com o Brighton.



Os dois defesas lesionaram-se no jogo de domingo, num empate com o Chelsea (1-1), também da Liga inglesa de futebol, com Rúben Dias a sair aos 81 minutos e Gvardiol aos 51, quando o City ainda estava em vantagem na partida.



Foi já nos descontos que o Chelsea conseguiu o empate, por intermédio do argentino ex-Benfica Enzo Fernández, deixando o Manchester City, segundo classificado na ‘Premier’, mais longe do líder Arsenal, a seis pontos.



Os ‘citizens’, que no plantel contam também com os portugueses Matheus Nunes e Bernardo Silva, recebem na quarta-feira o Brighton (10.º), em jogo da 21.ª jornada do campeonato para o qual têm várias baixas.



Marmoush e Ait-Nouri estão nas seleções, enquanto Savinho, Rúben Dias, Gvardiol, Kovacic, John Stones e Oscar Bobb estão de fora por lesão.