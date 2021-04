Lesionado Dani Carvajal deverá desfalcar Real Madrid até final da época

“Após os exames efetuados hoje ao nosso jogador Dani Carvajal pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão do músculo semimembranoso da perna direita”, refere o clube espanhol na sua página oficial.



O lateral direito, de 29 anos, saiu na terça-feira aos 77 minutos do jogo em casa com o Chelsea, da primeira mão da Liga dos Campeões, que os ‘merengues’ empataram a 1-1, depois de estarem a perder.



Esta lesão é reincidente em Carvajal, numa época em que o lateral esteve condicionado fisicamente e efetuou apenas 15 jogos, números muitos inferiores ao da anterior temporada, na qual esteve em 42 jogos e marcou um golo.



Na Liga dos Campeões, o Real Madrid defronta na quarta-feira fora o Chelsea, enquanto na Liga, o clube é, a cinco jornadas do final, segundo classificado, com os mesmos 71 pontos do FC Barcelona, e a dois do líder Atlético Madrid.



O FC Barcelona tem, no entanto, menos um jogo disputado, que cumprirá hoje com o Granada, e em caso de vitória assumirá a liderança de ‘La Liga’.