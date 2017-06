Letónia quer surpreender a seleção de Portugal

Na manhã desta quinta feira o selecionador Aleksandrs Starkovs, em conferência de imprensa, fez a antevisão do jogo com Portugal, acompanhada pelo jornalista da Antena 1, Alexandre Afonso.



Aleksandrs Starkovs, responsável pelo maior sucesso da história do futebol letão, quando, em 2004, qualificou a sua seleção para a fase final do Europeu, que decorreu em Portugal, foi em abril nomeado para suceder ao demitido Marians Pahars e irá iniciar o seu terceiro ciclo como selecionador da Letónia.



Num grupo composto por jogadores que atuam principalmente no campeonato letão, destaque para Valerijs Sabala, avançado do Riga FC, que tem dado nas vistas e fez um dos dois golos marcados pela Letónia na fase de qualificação.



O Letónia-Portugal está agendado para sexta-feira, às 19h45 hora de Lisboa, e terá arbitragem do romeno István Kovács.