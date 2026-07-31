Levantada a suspensão de Mudryk

(Com Lusa)

“No âmbito deste acordo, Mudryk admitiu as violações das regras antidoping de que foi acusado e aceitou um período de inelegibilidade equivalente ao tempo já cumprido até à data do acordo”, indicou a FA em comunicado.O jogador, de 25 anos, tinha sido suspenso por quatro anos após um teste em 2024 detetar baixa concentração de meldonium, substância proibida, e tinha recorrido para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).Apesar de ter apresentado recurso no TAS, as alterações subsequentes aos procedimentos da AMA referem que, se o seu exame tivesse apresentado o mesmo resultado hoje, não teria sido feita qualquer acusação.De acordo com a FA, não resultaria “nenhuma violação das regras antidoping”.A FA e Mudryk – com a concordância da AMA – encerraram o processo de recurso, acrescentou a federação.Sem jogar desde novembro de 2024, o extremo – contratado ao Shakhtar Donetsk em 2023, com 10 golos em 73 jogos – terá agora oportunidade de relançar a carreira sob o comando de Xabi Alonso nos ‘azuis’ de Londres.