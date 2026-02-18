Levante cada vez mais no fundo





(Com Lusa)

Um golo do georgiano Georges Mikautadze (57 minutos) decidiu o jogo em atraso da 16.ª jornada, que tinha sido adiado em dezembro de 2025, face ao risco de chuvas persistentes e tempestade na comunidade autónoma de Valência, com o português Renato Veiga a ser suplente utilizado nos visitantes.O Levante não triunfa há quatro rondas e agudizou a pior sequência de resultados desde a chegada de Luís Castro, em funções há dois meses, sendo 19.º e penúltimo classificado, com 18 pontos, sete abaixo do Rayo Vallecano, 17.º e primeira equipa em zona de permanência (menos um jogo).De volta às vitórias, o Villarreal isolou-se no terceiro lugar e tem 48 pontos, contra 45 do Atlético de Madrid, quarto, numa classificação liderada pelo Real Madrid, adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, com 60, seguido do campeão FC Barcelona, com 58.