Levante, de Luís Castro, perde com Espanyol na estreia na La Liga

O ponta de lança espanhol inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, e repetiu a 'dose' aos 40, dando uma vantagem de dois golos aos anfitriões antes do intervalo.



Na segunda parte do encontro, o inglês Tyrhys Dolan fechou a contagem, aos 80, e confirmou a vitória do Espanyol, que se fixou provisoriamente no segundo posto da La Liga, com três pontos.



Já Luís Castro, que na última época 'salvou' o Levante da despromoção, começou com o 'pé esquerdo' a nova temporada, e o clube valenciano está para já na 20.ª e última posição da tabela classificativa.



Horas antes, o recém-promovido Racing Santander empatou em casa com o Villarreal, que na última época ficou em terceiro no campeonato espanhol e garantiu um lugar na Liga dos Campeões (pela quarta vez na sua história), por 2-2.



Num jogo marcado por golos espetaculares, Andrés Martín fez o primeiro para os anfitriões, aos 21 minutos, de penálti, e Sergio Martínez ampliou a vantagem 13 minutos depois, mas o 'submarino amarelo' conseguiu reagir ainda antes do intervalo.



O médio senegalês Pape Gueye marcou aos 45, e o avançado costa-marfinense Nicolas Pépé, logo no minuto seguinte (45+1), restabeleceram a igualdade e, no segundo tempo, não houve mais golos e as equipas partilharam os pontos, com o Villarreal a ficar 'à condição' em quarto e o Racing Santander em quinto.